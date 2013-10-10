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В Екатеринбурге открылась школа белорусского языка и культуры

10 октября 2013 11:57
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Новости России. Школа белорусского языка и культуры открылась в Екатеринбурге. Она создана при белорусской национально-культурной автономии «Белорусы Урала».

Это просветительский проект, его основная цель – приобщить этнических белорусов и всех неравнодушных к нашему языку и национальным традициям. Обучение в школе бесплатное и ведется по трем предметам: белорусский язык, история и основы культуры нашей страны. Первый набор слушателей уже приступил к занятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Россия

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