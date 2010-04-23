В Египте нашли 383 древние бронзовые монеты

Египетские археологи обнаружили 383 бронзовые монеты, возраст которых составляет около двух тысяч лет.

Об этом 22 апреля сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей страны. Предполагается, что найденные артефакты будут выставлены в строящемся в Гизе археологическом музее.

Монеты были обнаружены в районе озера Карун в 80 километрах к юго-востоку от Каира. Они датированы эпохой правления Птоломея III, царствовавшего в Египте в 246-221 годах до нашей эры. На одной из сторон монет отчеканено изображение орла, а также греческие надписи «Птоломей» и «Король», в то время как на другой стороне изображен греко-египетский бог Зевс-Амон. Вес каждой монеты составляет 32 грамма. Все они находятся в отличном состоянии.

Помимо монет археологами также найдены три ожерелья, сделанные из скорлупы яиц страуса, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры и горшок c сурьмой, использовавшейся как подводка для глаз, времен Оттоманской империи.