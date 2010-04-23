В Египте нашли 383 древние бронзовые монеты

Об этом 22 апреля сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей страны. Предполагается, что найденные артефакты будут выставлены в строящемся в Гизе археологическом музее.
Монеты были обнаружены в районе озера Карун в 80 километрах к юго-востоку от Каира. Они датированы эпохой правления Птоломея III, царствовавшего в Египте в 246-221 годах до нашей эры. На одной из сторон монет отчеканено изображение орла, а также греческие надписи «Птоломей» и «Король», в то время как на другой стороне изображен греко-египетский бог Зевс-Амон. Вес каждой монеты составляет 32 грамма. Все они находятся в отличном состоянии.
Помимо монет археологами также найдены три ожерелья, сделанные из скорлупы яиц страуса, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры и горшок c сурьмой, использовавшейся как подводка для глаз, времен Оттоманской империи.