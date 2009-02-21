В Египет для расследования причин авиакатастрофы прибыли представители южноафриканской компании "Аэролифт"

Ей принадлежал упавший Ан-12. Об этом нам сообщил сотрудник посольства республики Беларусь в Египте. Специалисты приступили к расшифровке «черных ящиков», найденных на месте авиакатастрофы. Предположительно, уже завтра станут известны первые результаты расследования. Напомним, трагедия произошла на территории аэропорта города Луксор вчера около 4 утра. АН-12, на борту которого было пять членов экипажа: двое белорусов, двое граждан Украины, и один россиянин, после взлёта неожиданно загорелся и упал. Останки погибших членов экипажа воздушного судна находятся в госпиталях Луксора. Сейчас идет идентификация тел. По предварительной версии причиной катастрофы могла стать ошибка пилота или неправильная загрузка. Не исключают утечку топлива и попадание птицы в двигатель.