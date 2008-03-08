В ее доме как в церковном храме

Зинаида Елисеева стала первооткрывателем уникального способа оформления икон - ажурного оклада. За что была удостоена Республиканской премии "За духовное возрождение". Сегодня ее работы известны во всем мире.



Редкий дар Зинаиде Елисеевой достался в наследство от легендарных предков. Много лет назад они удивляли своими работами.



Уникальные оклады мастерицы по праву называют открытием декоративного творчества. Каждый цветок как символ, каждый узор - источник ценной информации, каждая икона - шедевр искусства.



Ее квартира, как хранилище редчайших экспонатов. Здесь, как говорит Зинаида Елисеева, ценная аура. Она и вдохновляет, и как будто предугадывает новые образы. Образы, у которых особое предназначение.