В Дзержинске проведут масштабные работы по ремонту дорог в преддверии «Дожинок»

В Минской области планируют отремонтировать более 630 километров дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее масштабные работы проводятся в Дзержинске, который готовится встречать областные «Дожинки».

Основной объем работ сосредоточен на въезде в город. Здесь обновляют кольцо: устанавливают бортовой камень, укладывают тротуарную плитку, меняют островки безопасности. Гравийное покрытие заменяют асфальтом, приводят в порядок центральные улицы, регулируют дождеприемные колодцы и люки.