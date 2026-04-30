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В Дзержинске проведут масштабные работы по ремонту дорог в преддверии «Дожинок»

30 апреля 2026 14:08
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В Минской области планируют отремонтировать более 630 километров дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее масштабные работы проводятся в Дзержинске, который готовится встречать областные «Дожинки».

Основной объем работ сосредоточен на въезде в город. Здесь обновляют кольцо: устанавливают бортовой камень, укладывают тротуарную плитку, меняют островки безопасности. Гравийное покрытие заменяют асфальтом, приводят в порядок центральные улицы, регулируют дождеприемные колодцы и люки.

Всего в 2026 году в Дзержинске планируют обновить 140 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

В Дзержинске проведут масштабные работы по ремонту дорог в преддверии «Дожинок»-2

Николай Кишкурно, заместитель директора по благоустройству Дзержинского ЖКХ:
Мы планируем в рамках озеленения порядка 2100 деревьев, порядка 100 тысяч цветов. На этот год у нас замена многих остановочных павильонов. Также планируется в этом году завершить переустройство 15 придомовых территорий.

Работы ведутся и в агрогородке Станьково. Укладывают асфальтобетонное покрытие. Задействованы субподрядные организации, графики утверждены. Завершить работы планируют к середине августа.

# Дороги # ЖКХ

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