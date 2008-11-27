В двух аэропортах Бангкока введено чрезвычайное положение

О таких мерах объявил премьер-министр страны. Между тем, армия и полиция Таиланда отказались выполнять его приказ по вытеснению сторонников оппозиции из осажденных аэропортов. В стране по-прежнему продолжаются столкновения. Демонстранты уже двое суток блокируют аэропорты. Международные рейсы пока выполняют с запасного аэродрома. И хотя терминал практически не приспособлен для приема и отправки большого числа пассажиров, власти обеспечили эвакуацию всех иностранных граждан.