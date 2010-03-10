В два раза возросло количество обращений в Общество защиты прав потребителей от покупателей интернет-магазинов

В черном списке «серого» товара в основном мобильные телефоны и сложная бытовая техника. Как правило, проблемы возникают с сервисным обслуживанием.

«Быстрее, удобнее, дешевле» на этот раз для Екатерины обошлось втридорога. Вспышка почти за полтысячи долларов — вспыхнула и погасла. Такой кадр для фотографа — полная неожиданность.

Екатерина Козел:

Поработав четыре месяца, она перестала функционировать, хотя гарантия была на шесть месяцев. Позвонила по телефону, который был в гарантийном талоне, мне сказали: «Да, мы можем отремонтировать, но только за деньги», — несмотря на то, что гарантия ещё на два месяца.

Остановись мгновение и вернись всё обратно, девушка вряд ли поверила бы на слово обещаниям такого ракурса. Вместо чека — «оплачено», вместо конкретного названия предприятия — абстрактная запись. Но даже от виртуальных мошенников есть реальные способы предостережения.

Тамара Бельская, заместитель председателя ОО «Белорусское общество защиты прав потребителей:

Открыть сайт сведений о магазине, распечатать и, когда вам привезут товар, в гарантийном талоне сравнить наличие названия предприятия (не его адрес в сети, а наименование юридического лица) даты и цены.

Купить в сети и продать. Плюсы сетевой торговли подсчитали в Несвиже. Медиа-реклама на сайте предприятия и за мебелью стали ехать за сотню километров от столицы. Интернет-маркетинг для регионов — настоящая находка.

Вячеслав Корсак, директор предприятия по изготовлению мебели:

Сделали анализ и выяснили, что большинство покупателей пришли к нам благодаря сайту — видят, смотрят нашу страничку и приходят на наши точки.

Навести порядок в сетевом пространстве взялись на законодательном уровне. Обязательные реквизиты продавца и действительная ответственность — теперь и в онлайн режиме.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

В обязательном порядке на интернет-ресурсе должна быть представлена информация о продавце, лицензии, товаре — цене и потребительских свойствах, условиях доставки товара.

Реестр предприятий страны на сайте Министерства торговли — дело добровольное. Пока. Но в скором времени такая регистрация для всех виртуальных магазинов станет делом обязательным.