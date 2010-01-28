В Дрибинском районе Могилёвской области пустуют новостройки

Житель деревни Жевань Дрибинского района:
— Ну а чего сюда ехать. Три домика среди поля. Газа нет в домиках, дрова самому нужно готовить. А дров много надо зимой.
Фёдор Бильдюгов, ведущий специалист КГК Могилёвской области:
В настоящий момент в Могилёвской области не заселено 129 домов. Вопрос у нас на контроле. В облисполком направляли предложения по решению проблемы. Но незаселённые дома есть до сих пор.
За несвоевременное заселение построенного жилья для должностных лиц с октября 2009 в Могилёвской области ввели дисциплинарную ответственность. 12 нерасторопных чиновников уже наказаны.