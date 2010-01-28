В Дрибинском районе Могилёвской области пустуют новостройки

Жилые дома и квартиры возведены несколько лет назад при поддержке государства. Однако до сих пор многие так и не обзавелись владельцами. В запустении таковых 36. Причём некоторые из них без хозяев уже более трех лет.

Житель деревни Жевань Дрибинского района:

— Ну а чего сюда ехать. Три домика среди поля. Газа нет в домиках, дрова самому нужно готовить. А дров много надо зимой.

Фёдор Бильдюгов, ведущий специалист КГК Могилёвской области:

В настоящий момент в Могилёвской области не заселено 129 домов. Вопрос у нас на контроле. В облисполком направляли предложения по решению проблемы. Но незаселённые дома есть до сих пор.

За несвоевременное заселение построенного жилья для должностных лиц с октября 2009 в Могилёвской области ввели дисциплинарную ответственность. 12 нерасторопных чиновников уже наказаны.