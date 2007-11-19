В Донецкой области - первый день траура по погибшим горнякам

Спасатели продолжают поисковые работы. Трагедия произошла накануне. Под землей находились 457 горняков. Большинство удалось поднять на поверхность.
Причины происшедшего расследует правительственная комиссия.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи с трагедией от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Украины Виктору Ющенко, родным и близким погибших.
Отметим, уровень травматизма и смертности в угольной отрасли Украины остается необычайно высоким и составляет в среднем 20% от общего количества смертельно травмированных в других отраслях производства. Согласно данным Госкомитета промышленной безопасности и охраны труда Украины, каждый миллион тонн отечественного угля добывается ценой жизни как минимум двух горняков, а каждый пятый украинец, погибший на рабочем месте, - шахтер.