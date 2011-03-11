В Доме Правительства чествовали лучших представителей науки, образования и строительной сферы Беларуси

По поручению главы государства медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, а также благодарности от Президента получили 34 белоруса. Это медики, преподаватели, строители, деятели культуры и банковские служащие. Среди награжденных – большая группа ученых, чьи передовые разработки нашли самое широкое применение.

Документ о наградах подписал глава государства. От имени Президента медали и благодарности вручил премьер-министр.

Кстати, в списке много людей, что называется, на неруководящих должностях: столяр, облицовщик, учитель, врач скорой помощи. С 11 марта 21 из них может носить на лацкане медаль «За трудовые заслуги». Еще вручили семь медалей Франциска Скорины и шесть благодарностей Президента.

Среди награжденных выделялась большая группа ученых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, вполне, предсказуемо – в предстоящую пятилетку экономику предстоит перестроить на инновационный лад.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы – страна, которая избрала путь инновационного развития. А инновации – это смелые инженерные решения. В первую очередь, которые должны обеспечить развитие экономики и ту добавленную стоимость, которой нам крайне не хватает.

Многое делается уже сейчас. Научные разработки все чаще внедряются в отечественные производства. Такие, как ультразвуковые приводы в медицине, микропроцессорные устройства для энергетики. Своими силами рассчитывали основные элементы Национальной библиотеки, несущие конструкции «Минск-Арены». А это не так просто как может показаться.

Студенты архитектурного факультета БНТУ сегодня участвуют в конкурсах проектов как для Смолевичей, так и Нью-Йорка.



Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:

Молодежь должна постоянно чувствовать связь с реальной жизнью. Реальные потребности городов и сел. И, я думаю, это очень важно.

Владимир Соломахо, директор республиканского института инновационных технологий БНТУ:

Образование по своей природе инновационно. Наша задача – чтобы образование отражало те передовые тенденции, которые существуют в науке и производстве.

До 15 года ВВП Беларуси должен увеличиться в 1,6 раза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Предстоит значительно увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. А появится она может только на инновационных производствах. Которые, по идее, должны стать еще одним брендом Беларуси.

Медали Франциска Скорины, «За трудовые заслуги» и благодарности получили 34 белоруса