В Добруше выдвинута инициатива о преобразовании республиканской организации «Белая Русь» в Партию народного единства

«Белая Русь», одна из самых массовых общественных организаций страны, сегодня насчитывает 120 тысяч представителей. Внеочередной съезд, где и планируется принять решение, запланирован на третье декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Василий Зубок, председатель Добрушской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Статус партии позволит нашему общественному объединению не только выполнять намеченный главой государства и правительством курс, но и самими вырабатывать этот курс и организовывать его выполнение.