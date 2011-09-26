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В Добруше выдвинута инициатива о преобразовании республиканской организации «Белая Русь» в Партию народного единства

26 сентября 2011 16:43
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Предложение поддержано единогласно. Сейчас повсеместно проходят заседания районных организаций, на которых обсуждаются детали преобразования.

«Белая Русь», одна из самых массовых общественных организаций страны, сегодня насчитывает 120 тысяч представителей. Внеочередной съезд, где и планируется принять решение, запланирован на третье декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Зубок, председатель Добрушской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Статус партии позволит нашему общественному объединению не только выполнять намеченный главой государства и правительством курс, но и самими вырабатывать этот курс и организовывать его выполнение.

# общество

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