В «Дне без автомобиля» участвуют все министерства Беларуси

Акцию, которая пройдет в Беларуси 22 сентября, поддержат все министерства, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Владимир Цалко.

Минприроды рассчитывает на значительное увеличение участников акции в нынешнем году. «Чем больше их будет, тем меньше вредных веществ попадет в окружающую среду», - сказал министр.

Свою готовность поддержать мероприятие выразили не только госорганы, но и крупные компании, предприятия. В «День без автомобиля» Министерство образования проведет специальные лекции и классные часы о проблемах загрязнения воздуха в Беларуси. В общественном транспорте и на улицах будут распространены информационные брошюры о вреде выхлопных газов автомобилей для экосистем и человека.

«Мы надеемся, что этому примеру последуют и многие другие представители предприятий и населения Беларуси», - сказал министр и добавил, что сам лично откажется от поездки на автомобиле на работу в день акции и прогуляется до нее пешком, либо воспользуется общественным транспортом, сообщает БЕЛТА.