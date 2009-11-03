В детстве президент Франции снимался в рекламе моющего порошка

12-летний Николя Саркози таким образом помогал своей маме.

В услугах мальчика заинтересовалась популярная марка моющих средств Bonux. В ролике, который был снят в 1967 году, молодой Николя представал блондином в стильной голубой футболке. В руках у мальчика была модель аэроплана, наглядно демонстрирующая, какой именно подарок дети особенно радетельной хозяйки смогут найти в пачке порошка Bonux.

Роль в рекламе молодой Николя получил благодаря своему отцу. На тот момент Поль Саркози находился в разводе с матерью мальчика. Стоит отметить, что действующий президент Франции не раз заявлял, что в детстве их отец покинул семью, оставив их в ужасном финансовом положении.

В 1967 году Поль Саркози занимал должность копирайтера в отделе рекламы Bonux. Этот факт позволил ему привлечь к съемкам своего сына. За каждый день работы перед камерой молодой Николя получал 30 фунтов стерлингов, рассказывает Gzt.ru.