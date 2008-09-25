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В детских садах, медучреждениях и стационарах включили отопление

25 сентября 2008 08:00
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Как отмечают в Минжилкоммунхозе, в целом система ЖКХ к работе зимой готова. По правилам, подготовка к осенне-зимнему периоду в Беларуси должна завершиться до 15 октября. Однако в социальных учреждениях батареи потеплели намного раньше. Что же касается жилого фонда, то здесь отопление могут включить до 1 октября. Правда, если на улице будет больше 10 тепла, то квартиры будут лишь подтапливать, а при повышении температуры отопление отключат.
# общество

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