В деревне Соболи появился памятник погибшим в годы войны

С помощью земляков известный художник Анатолий Желудко соорудил в родной деревне Соболи Березовского района памятник сельчанам, не вернувшимся в великой Отечественной войны.

На мемориальных плитах - имена двенадцати жителей села, павших при освобождении стран Западной Европы, и имена местных жителей, погибших от рук карателей.

К этому памятному знаку односельчане несут живые цветы независимо от времени года. Установили его в деревне не так давно. Идея увековечить память тех, кто не вернулся в родные места с боевых сражений, родилась у местного художника Анатолия Желудко. Он же разработал эскиз монумента. Воплотить в жизнь творческие замыслы помогли земляки.

Анатолий Желудко, художник: «В деревне не была увековечена память погибшим. В деревне соседней есть такой памятник, увековечены те, кто не вернулся с фронта. Вот я и сделал так, чтобы память продолжалась».

Здесь увековечены имена 20 односельчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. 20 солдат и 8 мирных жителей. Где они похоронены, до сих пор неизвестно.

Могилу своих родственников и их шестерых детей, погибших от рук карателей, Ивану Желудко не удалось найти до сих пор. За связь с партизанами немцы вывезли семью в неизвестном направлении и расстреляли.

Неутихающую боль оставила Великая Отечественная и в душе Василия Зинчука. Он тоже не знает, где могила его близких. Этот обелиск - возможность увековечить их память.

Памятник односельчанам, тем, кто ценой собственной жизни отстоял мирное небо - не единственная творческая идея жителей села. Еще Соболи славятся собственным музеем под открытым небом. Экспонаты для него тоже собирали всей деревней.

В планах сельчан создать и этнодеревню, для того, чтобы поколение next помнило, о том, как жили предки. А памятник погибшим - еще одна страница в историю родной деревни и возможность напомнить сегодняшним ее жителям о героическом прошлом.