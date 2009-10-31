В деревне Соболи появился памятник погибшим в годы войны

С помощью земляков известный художник Анатолий Желудко соорудил в родной деревне Соболи Березовского района памятник сельчанам, не вернувшимся в великой Отечественной войны.
На мемориальных плитах - имена двенадцати жителей села, павших при освобождении стран Западной Европы, и имена местных жителей, погибших от рук карателей.
К этому памятному знаку односельчане несут живые цветы независимо от времени года. Установили его в деревне не так давно. Идея увековечить память тех, кто не вернулся в родные места с боевых сражений, родилась у местного художника Анатолия Желудко. Он же разработал эскиз монумента. Воплотить в жизнь творческие замыслы помогли земляки.
Анатолий Желудко, художник: «В деревне не была увековечена память погибшим. В деревне соседней есть такой памятник, увековечены те, кто не вернулся с фронта. Вот я и сделал так, чтобы память продолжалась».
Здесь увековечены имена 20 односельчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. 20 солдат и 8 мирных жителей. Где они похоронены, до сих пор неизвестно.
Могилу своих родственников и их шестерых детей, погибших от рук карателей, Ивану Желудко не удалось найти до сих пор. За связь с партизанами немцы вывезли семью в неизвестном направлении и расстреляли.
Неутихающую боль оставила Великая Отечественная и в душе Василия Зинчука. Он тоже не знает, где могила его близких. Этот обелиск - возможность увековечить их память.
Памятник односельчанам, тем, кто ценой собственной жизни отстоял мирное небо - не единственная творческая идея жителей села. Еще Соболи славятся собственным музеем под открытым небом. Экспонаты для него тоже собирали всей деревней.
В планах сельчан создать и этнодеревню, для того, чтобы поколение next помнило, о том, как жили предки. А памятник погибшим - еще одна страница в историю родной деревни и возможность напомнить сегодняшним ее жителям о героическом прошлом.