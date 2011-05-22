В деревне под Витебском многодетная семья живет в доме с плесенью и грибком

Фасады этих домов в деревне Липовцы Витебского района можно использовать как декорации для съемок военного фильма. За 20 лет они дома ни разу не видели ремонта.

Это помещение бывшей музыкальной школы. В заброшенной комнате, как после всемирного потопа. Два года здесь текла водопроводная труба. Сейчас из подъезда за три метра запах плесени.

Раиса Вележева, жительница деревни Липовцы:

Все рушится, вода льется на голову, дожди вообще все заливают. По лестнице вода льется и по стенам, плаваем как амфибии. Лестницы — даже вниз сходить и то, ребенка за руку держишь, сам держишься, цепляешься за эти железки, потому что все побитое, изношенное.

Износились и нервы жильцов. Татьяна устала делать однодневный ремонт. Взмокшие обои все равно отстают от стен, уступая место плесени и грибку. Волнует многодетную маму не только эстетика, но и здоровье. 8 детей и двое внуков от сырости часто болеют.

Татьяна Ребенкова, жительница деревни Липовцы:

Сырость большая у нас такая. Крыша течет, стены сырые. Дети малые, им плохо живется в условиях таких. Чернота везде на потолке, на стенах, канализация гнилая совсем.

Все течет, но ничего не меняется. При том, что финансовые потоки на текущий ремонт ЖКХ «иссушило» не по назначению. 88 миллионов рублей, выделенных в прошлом году, покрыли затраты предприятия.

Александр Авхуков, главный специалист Комитета государственного контроля по Витебской области:

Было отправлено ходатайство в Витебский райисполком о перераспределении этих средств на текущее потребление. То есть, уплачено за электроэнергию и за газ. В результате начатые ремонтные работы не были закончены. Состояние жилфонда в деревне Липовцы неудовлетворительное.

С оценкой «неуд» коммунальники не согласны. Во-первых, сумма в их трактовке фигурирует гораздо меньшая. Во-вторых, жильцов, на их взгляд, все устраивает.

Дмитрий Климентьев, заместитель директора УП ЖКХ «Витрайкомхоз»:

Было на один из домов 16 миллионов, на второй 12. Из них 6 миллионов освоено и 22 миллиона не было освоено в связи с перераспределением денег на объекты, которые в тот момент более нуждались в текущем ремонте. Обращения граждан этих домов, если они были, то были рассмотрены во время и в срок.

Теперь ЖКХ придется внимательнее рассмотреть обращения граждан и исправить ситуацию. С «близорукостью» местным коммунальникам помогут справиться областные чиновники, которым будут переданы материалы проверки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».