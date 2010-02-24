В деревне Новая Мышь под Барановичами уже больше трех недель без воды остаются десятки домов

Коммунальщики говорят, что водопровод попросту замерз, и предлагают местным жителям дожидаться потепления. Тем временем люди уже собирают воду с крыш и просят местные власти хотя бы организовать подвоз H2O к обезвоженным улицам.

Была б ее воля – устроила бы коммунальщикам большую стирку. В деревне Новая Мышь мышам уже третью неделю впору вешаться на водопроводе. На другой стороне улицы Замковой все краны – словно под замком. Галина Сергеевна подсчитывает: банкноты с водяными знаками действительно утекают как вода. H2O в бутылках в местном магазине – по четыре тысячи за пять литров.

О том, что водопровод подморозил семейный бюджет, потому как сам замерз в недавние морозы, женщина и десятки жителей деревни слушают с начала февраля. Правда, услышать, когда же в Новую Мышь доедет хотя бы бочка с водой, до сих пор не получается. Галина говорит: ситуация уже успела выжать из нее все соки.

Сергей Фруль, председатель Новомышского сельского исполнительного комитета:

– При наступлении морозов, в колодцах замерзли вентильные задвижки, мы вызывали ЖКХ, разморозить – приехали, сказали, что у них нет оборудования.

В сельсовете говорят, что искренне сочувствуют, а вот помочь не могут. Водой в деревне согласно сухим документам занимается районное ЖКХ, что в Барановичах. Об этом помнит добрая половина деревни. Траншея, которую коммунальщики выкопали еще в конце прошло года, поперек одной из улиц зияет до сих пор. И даже в лучшем случае водовозка здесь однозначно не проберется.

Корреспондент СТВ:

– А что людям делать?

Сергей Фруль:

– Ну что я могу сказать?

Зато в том самом рай-ЖКХ есть и вода... А есть и главный инженер…

Главный инженер:

– А чего это я должен представляться?

В этом кабинете гарантируют: вода в деревне пропала из-за того, что люди сами подводили к домам H2O. Вот и получилось, что трубы легли на недостаточную глубину.

Главный инженер:

– Глубина – метр, а промерзание в этом году – на 1,4-1,6 метра.

Корреспондент СТВ:

– А как так получилось, что две недели воду не подвозили?

Главный инженер:

– Потому что разбежались. Почему не было?

Под занавес нашей беседы главный инженер вынес на афишу долгожданную премьеру. По его словам, завтра коммунальщики все же попытаются прогреть водопровод в засохшей деревне. Возможно, тогда этот кадр уже не будет обманом зрения. (через сухой кран снята труба, с которой льется вода)

Ольга Бакланова, Игорь Пучков. Телекомпания СТВ.