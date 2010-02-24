В деревне Новая Мышь под Барановичами уже больше трех недель без воды остаются десятки домов

Была б ее воля – устроила бы коммунальщикам большую стирку. В деревне Новая Мышь мышам уже третью неделю впору вешаться на водопроводе. На другой стороне улицы Замковой все краны – словно под замком. Галина Сергеевна подсчитывает: банкноты с водяными знаками действительно утекают как вода. H2O в бутылках в местном магазине – по четыре тысячи за пять литров.
О том, что водопровод подморозил семейный бюджет, потому как сам замерз в недавние морозы, женщина и десятки жителей деревни слушают с начала февраля. Правда, услышать, когда же в Новую Мышь доедет хотя бы бочка с водой, до сих пор не получается. Галина говорит: ситуация уже успела выжать из нее все соки.
Сергей Фруль, председатель Новомышского сельского исполнительного комитета:
– При наступлении морозов, в колодцах замерзли вентильные задвижки, мы вызывали ЖКХ, разморозить – приехали, сказали, что у них нет оборудования.
В сельсовете говорят, что искренне сочувствуют, а вот помочь не могут. Водой в деревне согласно сухим документам занимается районное ЖКХ, что в Барановичах. Об этом помнит добрая половина деревни. Траншея, которую коммунальщики выкопали еще в конце прошло года, поперек одной из улиц зияет до сих пор. И даже в лучшем случае водовозка здесь однозначно не проберется.
Корреспондент СТВ:
– А что людям делать?
Сергей Фруль:
– Ну что я могу сказать?
Зато в том самом рай-ЖКХ есть и вода... А есть и главный инженер…
Главный инженер:
– А чего это я должен представляться?
В этом кабинете гарантируют: вода в деревне пропала из-за того, что люди сами подводили к домам H2O. Вот и получилось, что трубы легли на недостаточную глубину.
Главный инженер:
– Глубина – метр, а промерзание в этом году – на 1,4-1,6 метра.
Корреспондент СТВ:
– А как так получилось, что две недели воду не подвозили?
Главный инженер:
– Потому что разбежались. Почему не было?
Под занавес нашей беседы главный инженер вынес на афишу долгожданную премьеру. По его словам, завтра коммунальщики все же попытаются прогреть водопровод в засохшей деревне. Возможно, тогда этот кадр уже не будет обманом зрения. (через сухой кран снята труба, с которой льется вода)
Ольга Бакланова, Игорь Пучков. Телекомпания СТВ.