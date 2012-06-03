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В деревне Энергия Пуховическтого района за пожилыми людьми уже 15 лет ухаживает удивительная женщина Лариса Романюк

03 июня 2012 10:59
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Сегодня пункт назначения нашей программы Энергия — небольшая, но очень гостеприимная деревня в Пуховичском районе. В ней и еще четырех окрестных деревнях уже 15 лет за пожилыми сельчанами ухаживает, под стать названию поселка, очень энергичная, удивительно добрая и любящая жизнь  женщина — Лариса Романюк. 

Депутат местного поселкового Совета депутатов, победительница конкурса «Лучший социальный работник – 2011», ее имя занесено на  Доску Почета Пуховичского района. А в этом году Лариса Михайловна получила специальную премию Миноблисполкома «Человек года Минщины».

Семья Ларисы Романюк переехала в деревню Энергия 22 года назад из Брагинского района после аварии на Чернобыльской АЭС. Это было невероятно тяжелое испытание: оставить прежнюю жизнь и начать новую. Справиться и выстоять помогли люди — родные, близкие, земляки и местные сельчане. Сегодня Лариса Михайловна этим же отвечает миру — всей душой помогая тем, кто так нуждается в ее помощи, сообщили  в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Социальная помощь

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