В депо Минска поступит первая партия троллейбусов по программе обновления транспорта

Вся техника произведена на КУП "Белкоммунмаш", она низкопольная и большой вместимости.Электродепо Минска получат 10 троллейбусов и 2 трамвая в рамках городской программы обновления транспорта на текущий год уже до 1 апреля. Кроме того, в первом квартале автопаркам столицы на смену старым передано 85 новых автобусов. В целом программа по обновлению коммунального пассажирского транспорта в Минске на нынешний год достаточно напряженная. Впервые намечено обновить более 18% автобусов и свыше 15% троллейбусов. В частности, всего предстоит закупить 300 автобусов, 200 троллейбусов и 20 трамваев. Для реализации программы из городского бюджета выделено Br123 млрд. При этом автобусы приобретаются в лизинг, а троллейбусы - по прямым закупкам, сообщает БелТА.