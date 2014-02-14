Прямой эфир

В День Святого Валентина в Минской нотариальной конторе № 1 консультации по брачному договору будут бесплатными

14 февраля 2014 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подарок ко Дню всех влюбленных подготовили и минские нотариусы. В первой городской нотариальной конторе 14 февраля все консультации по брачному договору будут бесплатными. Специалисты разъяснят, как грамотно составить такой документ и что допустимо в него включать.

Например, кроме имущества и финансов в договоре можно прописать компенсацию морального ущерба в случае измены. Можно даже указать, кто из супругов должен мыть посуду, убирать в квартире или отводить ребенка в детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
Камеры видеонаблюдения на пункте пропуска «Лоша» зафиксировали рысь и нелегалов из Кавказа
14 февраля 2014 07:20

Камеры видеонаблюдения на пункте пропуска «Лоша» зафиксировали рысь и нелегалов из Кавказа

До 5 градусов выше нуля. 14 февраля на всей территории Беларуси прогнозируются мокрый снег, туман, на дорогах гололедица
14 февраля 2014 06:16

До 5 градусов выше нуля. 14 февраля на всей территории Беларуси прогнозируются мокрый снег, туман, на дорогах гололедица

14 февраля весь мир отмечает День Всех Влюбленных!
14 февраля 2014 05:57

14 февраля весь мир отмечает День Всех Влюбленных!