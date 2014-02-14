В День Святого Валентина в Минской нотариальной конторе № 1 консультации по брачному договору будут бесплатными

Новости Беларуси. Подарок ко Дню всех влюбленных подготовили и минские нотариусы. В первой городской нотариальной конторе 14 февраля все консультации по брачному договору будут бесплатными. Специалисты разъяснят, как грамотно составить такой документ и что допустимо в него включать.

Например, кроме имущества и финансов в договоре можно прописать компенсацию морального ущерба в случае измены. Можно даже указать, кто из супругов должен мыть посуду, убирать в квартире или отводить ребенка в детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.