В День святого Валентина любой минчанин может поздравить любимого музыканта, артиста или спортсмена

Этому сердечному празднику уже более полутора тысяч лет. Влюбленные всего мира отмечают Валентинов День.

В Беларуси он появился не так давно, но сразу прижился, и оброс традициями. Влюбленные дарят в этот день друг другу подарки и посылают валентинки.

Историю возникновения праздника связывают с красивыми легендами, герой которых — молодой священник Валентин. Римско-католическая церковь причислила его к лику святых, а влюбленные выбрали своим покровителем.

Прошли столетия, но по-прежнему в этот день молодые люди признаются друг другу в нежных чувствах. А в столичном регионе проходит акция «За любимую Беларусь». В учебных заведениях и коллективах, где работает молодежь, установили специальные ящики. Любой желающий может опустить послания любимому музыканту, артисту или спортсмену.