В День пожарной службы в Минске проведут парад техники, водное шоу и много конкурсов. Где пройдут основные события?

Новости Беларуси. 24 июля в Минске отметят День пожарной службы. В честь профессионального праздника для минчан и гостей города сотрудники МЧС устроят большой праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 11:00 на проспекте Независимости пройдет парад техники и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Выставка пожарной и аварийно-спасательной спецтехники развернется в парке Горького. Здесь для ребят проведут развлекательные конкурсы и викторины. На Свислочи ожидается водная феерия. После обеда пройдет концерт с участием звезд белорусской эстрады. На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные? Подробнее здесь.