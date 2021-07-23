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В День пожарной службы в Минске проведут парад техники, водное шоу и много конкурсов. Где пройдут основные события?

23 июля 2021 15:00
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Новости Беларуси. 24 июля в Минске отметят День пожарной службы. В честь профессионального праздника для минчан и гостей города сотрудники МЧС устроят большой праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В День пожарной службы в Минске проведут парад техники, водное шоу и много конкурсов. Где пройдут основные события?-1

В 11:00 на проспекте Независимости пройдет парад техники и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Выставка пожарной и аварийно-спасательной спецтехники развернется в парке Горького. Здесь для ребят проведут развлекательные конкурсы и викторины. На Свислочи ожидается водная феерия. После обеда пройдет концерт с участием звезд белорусской эстрады.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные? Подробнее здесь.

В День пожарной службы в Минске проведут парад техники, водное шоу и много конкурсов. Где пройдут основные события?-4

Также в связи с проведением праздника и парада техники утром 24 июля в центре Минска изменятся маршруты движения городского транспорта. В частности, с 10:30 до 11:30 будет закрыто движение на проспекте Независимости от Янки Купалы до Козлова, с 7:30 – на улице Янки Купалы от проспекта Независимости до Первомайской.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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