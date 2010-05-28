В День пограничника к Вечному огню возложили цветы

Пограничники Беларуси отмечают профессиональный праздник. Торжества проходят во всех соединениях и частях погранслужбы страны.

И по традиции они начинались с возложения цветов к памятникам и обелискам. В столице венки легли к Вечному огню на площади Победы. Митинг прошел на острове Слез. Здесь вспоминали пограничников, погибших в Афганистане.

Сегодня военнослужащие в зелёных погонах охраняют около двух тысяч километров госграницы. Под их контролем и участок со странами Евросоюза, который одновременно — внешняя граница Союзного государства и стран СНГ. Наши рубежи и общая союзная граница считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Пограничного комитета Республики Беларусь:

Активно работаем в плане международного сотрудничества. В рамках союзной программы мы создали пограничные институты. Очень много планов, которые касаются обустройства государственной границы. Предстоит сдача двух комплексов — в Лоеве и в Малорите. Соответственно те задачи, которые ставит глава государства, пограничники, на мой взгляд, достойно выполняют.

Командование, личный состав и ветеранов органов погранслужбы Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. «В историю нашего Отечества вписано немало ярких примеров истинного героизма и отваги, которые проявили защитники рубежей. Подвиг воинов-пограничников, бесстрашно сражавшихся за каждую пядь земли в июне 1941 года, навсегда останется в народной памяти как образец беззаветной любви к Родине, верности присяге и воинскому долгу» — говорится в поздравлении.