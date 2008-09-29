В день парламентских выборов правоохранительные органы Беларуси обеспечили полный порядок на избирательных участках

Об этом сообщили в МВД республики. Здесь высоко оценили действия своих сотрудников в местах проведения выборов. Каких-либо чрезвычайных происшествий и преступлений на участках не было допущено. И как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в столице также не было зафиксировано ни одного случая серьёзного нарушения общественного порядка на избирательных участках. Голосование проходило спокойно и организованно.