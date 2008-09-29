Прямой эфир

В день парламентских выборов правоохранительные органы Беларуси обеспечили полный порядок на избирательных участках

29 сентября 2008 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили в МВД республики. Здесь высоко оценили действия своих сотрудников в местах проведения выборов. Каких-либо чрезвычайных происшествий и преступлений на участках не было допущено. И как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в столице также не было зафиксировано ни одного случая серьёзного нарушения общественного порядка на избирательных участках. Голосование проходило спокойно и организованно.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 сентября 2008 14:18

Праздничная атмосфера на всех избирательных участках

28 сентября 2008 14:18

Правоохранители работают в усиленном режиме

28 сентября 2008 14:17

Выборы в Бресте ознаменовались свадебным бумом