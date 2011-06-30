В День Независимости ограничения коснутся как водителей, так и пешеходов

Пока режиссеры торжественных мероприятий воплощают у Стелы «Минск - город Герой» творческие идеи, стражи правопорядка корректируют схему автодвижения в День Независимости.

3 июля проезд будет ограничен по проспектам Независимости, Победителей, улице Ленина, Интернациональной, Янки Купалы, Кирова, Маркса, Фрунзе, Захарова и Киселёва.

В границах праздничных мероприятий будет установлено 100 контрольно-пропускных пунктов, а на минских магистралях будут дежурить 270 сотрудников ГАИ. Через турникеты не пропустят прохожих с крупногабаритными вещами, животными, людей в нетрезвом состоянии и велосипедистов. Проносить напитки допускается только в прозрачной таре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».