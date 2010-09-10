В День города в Минске пройдет первенство планеты по муай-тай по версии WKN среди профессионалов

Почетными гостями турнира станут легенда, четырехкратный победитель К-1 голландец Эрнесто Хуст, именуемый «Мистер Совершенство», а также чемпион мира по боям без правил россиянин Олег Тактаров, президент Всемирной организации спортивных промоутеров Гарри Гориан и другие личности мирового масштаба.
Кстати, из 16 тысяч билетов «Минск-Арены», которые реализуются по всей Беларуси, а также в России и Украине, более 2 тысяч (на сумму около 100 миллионов рублей) были распространены бесплатно по социальной программе, в том числе среди детей-сирот, инвалидов-колясочников и «афганцев», пишет «Р».