В День города по традиции назовут имена обладателей почетного звания «Минчанин года»

Это люди различных сфер деятельности: образования, строительства, промышленности, торговли, транспорта, культуры, спорта. Титул «Минчанин года» присуждается с 2002 года. За это время более сотни жителей столицы получили эту высокую награду.

Этот 2-й «А» – четвертое поколение учеников для молодой учительницы. В столичную школу учителем Юлия Белова пришла еще в 19 лет. Говорит, что росла вместе с учениками. Сейчас ее первые выпускники уже учатся в вузе. Несмотря на высокие заслуги, учитель-новатор готова на новые «педагогические подвиги».

Юлия Белова, учитель начальных классов школы № 99 Минска:

Не надо останавливаться на достигнутом, нужно совершенствоваться. И это ответственность, потому что родители идут не просто к учителю, а уже к минчанину года. Надо оправдать их надежды, надежды учеников, чтобы каждый урок был интересным, запоминающимся.

Родился в Брестской области, состоялся как специалист в Гродно. Столичным жителем Константин Устинович стал семь лет назад, когда возглавил республиканский центр «Мать и дитя». Здесь заботятся о самых маленьких белорусах на мировом уровне. Инновационные технологии и передовые методы лечения. Сюда поступают все пациенты с самой тяжелой патологией.

В тех хороших показателях, которых добились в Республике Беларусь по снижению младенческой и материнской смертности, есть и личная заслуга врача Вильчука.

Константин Вильчук, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Это почетное звание, что твою работу оценили. Но, считаю, это оценка всего коллектива.

Наш центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет нам выполнять те оперативные вмешательства, которые ранее не выполнялись как в акушерстве, так и в гинекологии.

В арсенале ее наград – кубки и медали чемпионатов республики, Европы и даже мира. Но трогательным, близким и неожиданным для самой юной обладательницы «столичной награды» стал титул «Минчанин года».

Действительно, для Александры Герасимени этот год выдался поистине урожайным. Сейчас чемпионка мира по плаванию готовится к новым стартам, чтобы принести победу стране и родному Минску, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александра Герасименя, чемпионка мира, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по плаванию:

Мне позвонили, было неожиданно. После победы на чемпионате мира я уже ни о чем больше не думала, потому что для меня это очень важная награда.

Я очень обрадовалась, тем более я люблю Минск. И все, кто приезжает, говорят, что это красивый город, чистый и аккуратный, приветливые люди.

В этом году лучшими минчанами стали 13 человек. «Столичное признание» – ценная награда, признаются герои. Понятно, что по маршруту к этому почетному титулу каждый из них шел не один год и своей дорогой. Однако сейчас их заслуги можно приводить в пример и демонстрировать как достояние не только столицы, но и всей республики.