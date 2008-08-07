В деле по взрыву 4 июля в Минске появился новый подозреваемый

Милиция разыскивает мужчину 30-35 лет. По словам очевидцев, молодой человек за несколько часов до трагедии, находился на месте, где было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.



На упаковке апельсинового нектара, шариковой ручкой написана его стоимость — 5700 рублей. Цена на порядок выше магазинной, милиция предполагает, что пакет был приобретен на рынке или торговом киоске. Оперативники призывают всех, кто покупал или продавал сок по этой цене — обратиться в милицию. Важно: время и место покупки.