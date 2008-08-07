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В деле по взрыву 4 июля в Минске появился новый подозреваемый

07 августа 2008 16:39
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Милиция разыскивает мужчину 30-35 лет. По словам очевидцев, молодой человек за несколько часов до трагедии, находился на месте, где было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

На упаковке апельсинового нектара, шариковой ручкой написана его стоимость — 5700 рублей. Цена на порядок выше магазинной, милиция предполагает, что пакет был приобретен на рынке или торговом киоске. Оперативники призывают всех, кто покупал или продавал сок по этой цене — обратиться в милицию. Важно: время и место покупки.
# общество

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