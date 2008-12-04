В декабре белорусов ждет букет звездопадов

Земля в этом месяце пройдет сквозь 5 метеорных потоков. Самым "звездным" днём обещает стать 13-й, когда один из наиболее обильных звездопадов года Геминиды достигнет своего максимума. В этот день на безоблачном ночном небе за час можно будет увидеть до 120-ти ярких метеоров, летящих со стороны созвездия Близнецов. В отличие от ноябрьских Леонид, декабрьские метеоры значительно медленнее, а потому они будут более заметными. Наблюдать за необычным явлением можно даже невооруженным глазом. Но главное, чтобы повезло с погодой.