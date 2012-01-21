В дебютном матче за «Динамо» Ладислав Надь стал единственным, кто реализовал послематчевый буллит

Пожелание продолжать в том же духе само собой напрашивалось после удачного поединка с «Нефтехимиком», но «Ак Барс» – команда иного калибра, что выяснилось уже в самом начале встречи.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Первые пять минут матча очень плохие. Не знаю с чем связано. Может, не готовы были.



У кого настрой с самого начала был боевым, так это у Ладислава Надя. Новичок занял место в центре третьего звена и смотрелся неплохо, хотя давно не играл из-за травмы. Помогла словаку и поддержка трибун.



Ладислав Надь, ХК «Динамо-Минск»:

Фанаты в Минске просто невероятные, как дополнительный шестой полевой игрок. Они создают потрясающую атмосферу.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Последний матч он играл 24 декабря. Тренировался три дня. Думаю, отлично сыграл.

Теперь для него будет сложнее, но, на мой взгляд, сыграл он хорошо.



Впрочем, время Надя пришло только в серии буллитов. А с игры динамовцы забросили только один раз. Но сначала в первом периоде цели достиг дальний выстрел Константина Корнеева, к которому Лаланд оказался не готов.



Минчане встрепенулись во втором периоде. Этот отрезок хозяева провели просто блестяще. И наградой стала шайба Даниэля Корсо, передачу которому сделал Джэфф Платт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Больше соперникам забить не удалось, так что все решили буллиты. К сожалению, Збынек Иргл и Дмитрий Мелешко в хоккейной лотерее точны не были. Зато отличился Ладислав Надь.



Ладислав Надь, ХК «Динамо-Минск»:

Тренер спросил, не хочу ли я выйти на буллиты, я ответил, почему бы и нет. В Попраде я всегда входил в буллитную бригаду. Когда выполнял бросок, увидел, что вратарь очень близко сел к воротам. Ребята его пытались обыгрывать, я же решил просто бросить. И все получилось.



Чего нельзя сказать о Лаланде. Наш вратарь проиграл обе дуэли – и Алексею Морозову и Яркко Иммонену – 1:2. Но в таком матче против такого соперника и одно очко – совсем неплохой результат. Тем более, что Владимир Крикунов для Марека Сикоры – соперник неудобный.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Крикунов – один из лучших тренеров, которые со мной нормально общаются. Он общается со мной со времен Магнитогорска.

Его команды отличные. Я рад его видеть, но лучше встретиться в Карловых Варах, чем на площадке.