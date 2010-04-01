В Дагестане создадут спецгруппу для постоянного расследования терактов

В Дагестане создадут постоянно действующую следственно-оперативную группу, которая будет заниматься расследованием особо тяжких преступлений и терактов.

В группу войдут следователи СКП и оперативные сотрудники МВД и ФСБ республики.

Решение о создании следственно-оперативной группы было принято на совещании в Махачкале, которое провел руководитель СКП Александр Бастрыкин. Поводом для созыва срочного совещания стал двойной теракт в Кизляре.

Утром 31 марта в центре дагестанского города взорвался автомобиль «Нива»; два сотрудника ДПС, преследовавшие его, погибли. Когда на место теракта прибыли сотрудники милиции и следователи, к ним подошел второй смертник, который также произвел взрыв. В результате погибли 12 человек, 9 из которых были милиционерами. По данным некоторых СМИ, в число 12 погибших входят и террористы.

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

Высшие должностные лица страны связали произошедшее в Кизляре с терактами в московском метро 29 марта. Тогда погибли 39 человек, пишет Lenta.ru.