В Cветлое Воскресение в белорусской столице освятили Храм Воскресения Христова

Он возведен в одном из самых живописных районов города – Зеленом луге.

10 лет назад Святейший Патриарх Алексий II освятил закладной камень на месте строительства Воскресенского храма. И сегодня свое благословение ему дал Владыка Филарет. Вместе с прихожанами в торжественном мероприятии участвовала и наша съемочная группа.

В светлое Воскресение солнце, церковные песнопения и колокольный звон. Сегодня для прихожан и церковнослужителей здесь особая атмосфера. В праздничный день храм Воскресения Христова освятил Владыка Филарет. Церковь строилась 10 лет, а весной 2006-го впервые приняла молящихся. Тогда же был отслужен молебен о скорейшем завершении строительства. И отныне двери храма открыты для всех.

Символично, что при этом храме действует творческая мастерская. Художник Анатолий Кузнецов пишет святые образы на камнях. "Реставрацией сокровенного в камне", как он сам называет свою работу, занимается уже пять лет. За это время обрисован 531 образ. Часть коллекции находится в Минских печально-известных Куропатах, часть возле мастерской художника в приходе храма. Здесь же образ Воскресения Христова, законченный в 2006 году.

Нынешнее освещение храма совпало с церковным праздником "Красная горка". По старинному обычаю в этот день играли свадьбы и говорили, "Кто на Красную Горку женится, тот вовек не разведется". Несомненно, что и сюда в скором времени придут на венчание молодожены.