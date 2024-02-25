В ЦИК обнародовали фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва, сообщает информационное агентство БЕЛТА.
В ЦИК обнародовали фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва, сообщает информационное агентство БЕЛТА.
Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе. Также были уточнены предварительные данные по явке избирателей в единый день голосования. Она составила 73,09 %.
В парламент избраны:
Брестская область:
Брестский-Западный округ № 1 – Пух Валентина Николаевна,
Брестский-Центральный № 2 – Степусь Ольга Васильевна,
Брестский-Восточный № 3 – Боровенко Владимир Вениаминович,
Брестский-Пограничный № 4 – Крупенькин Андрей Константинович,
Барановичский-Западный № 5 – Райко Алексей Иванович,
Барановичский-Восточный № 6 – Попко Павел Иванович,
Барановичский сельский № 7 – Хлебович Георгий Евгеньевич,
Беловежский № 8 – Поздяйкина Екатерина Николаевна,
Пружанский № 9 – Наркевич Юрий Иосифович,
Днепро-Бугский № 10 – Бартош Светлана Владимировна,
Ивацевичский № 11 – Кузьмин Олег Алексеевич
Кобринский № 12 – Василюк Полина Михайловна,
Лунинецкий № 13 – Северин Эдуард Николаевич,
Пинский городской № 14 – Омельянюк Александр Павлович,
Пинский сельский № 15 – Колесникович Владимир Владимирович,
Столинский № 16 – Вечорко Александр Николаевич.
Витебская область:
Витебский Горьковский округ № 17 – Николайкин Виктор Павлович,
Витебский Чкаловский № 18 – Астапенко Ирина Юрьевна,
Витебский-Железнодорожный № 19 – Шкодин Руслан Николаевич,
Витебский-Октябрьский № 20 – Панфилов Юрий Анатольевич,
Городокский № 21 – Балыш Андрей Иванович,
Докшицкий № 22 – Сивко Анатолий Викторович,
Лепельский № 23 – Азаренок Виктор Владимирович,
Новополоцкий № 24 – Карась Денис Николаевич,
Оршанский городской № 25 – Михно Александр Михайлович,
Оршанский-Днепровский № 26 – Гуленков Глеб Леонидович,
Полоцкий городской № 27 – Одинцова Светлана Владимировна,
Полоцкий сельский № 28 – Стома Александр Николаевич,
Поставский № 29 – Сергеенко Игорь Петрович,
Толочинский № 30 – Бабичев Владимир Геннадьевич.
Гомельская область:
Гомельский-Юбилейный № 31 округ – Уткин Виталий Юрьевич,
Гомельский-Железнодорожный № 32 – Конопацкий Александр Николаевич,
Гомельский-Центральный № 33 – Гаврилович Владимир Николаевич,
Гомельский-Советский № 34 – Довгало Ирина Викторовна,
Гомельский-Промышленный № 35 – Сыромятникова Анжелина Анатольевна,
Гомельский-Новобелицкий № 36 – Казачок Сергей Адамович,
Гомельский сельский № 37 – Волкова Юлия Александровна,
Буда-Кошелевский № 38 – Вегера Руслан Николаевич,
Житковичский № 39 – Сенько Светлана Владимировна,
Жлобинский № 40 – Малобицкий Александр Александрович,
Калинковичский № 41 – Маратаев Николай Валентинович,
Мозырский № 42 – Ковалькова Оксана Михайловна,
Полесский № 43 – Науменко Алла Валериевна,
Речицкий № 44 – Цилько Олег Васильевич,
Рогачевский № 45 – Куденьчук Николай Николаевич,
Светлогорский № 46 – Лаптева Елена Евгеньевна,
Хойникский № 47 – Чернявская Жанна Николаевна.
Гродненская область:
Волковысский избирательный округ № 48 – Плескач Виктор Станиславович,
Гродненский-Занеманский избирательный округ № 49 – Оксенюк Михаил Петрович,
Гродненский-Октябрьский избирательный округ № 50 – Потапова Елена Станиславовна,
Гродненский-Ленинский избирательный округ № 51 – Анисимов Андрей Викторович,
Гродненский-Северный избирательный округ № 52 – Романов Олег Александрович,
Гродненский пограничный избирательный округ № 53 – Кулисевич Антон Станиславович,
Ивьевский избирательный округ № 54 – Раковец Виталий Николаевич,
Лидский избирательный округ № 55 – Серафинович Екатерина Адамовна,
Неманский избирательный округ № 56 – Орда Михаил Сергеевич,
Замковый избирательный округ № 57 – Сонгин Александр Генрихович,
Слонимский избирательный округ № 58 – Семеняко Валентин Михайлович,
Сморгонский избирательный округ № 59 – Шалудин Игорь Ярославович,
Щучинский избирательный округ № 60 – Хальцова Надежда Анатольевна.
Минская область:
Березинский избирательный округ № 61 – Корсик Юрий Васильевич,
Борисовский городской избирательный округ № 62 – Шипуло Александр Валерьевич,
Борисовский сельский избирательный округ № 63 – Косыгин Руслан Анатольевич,
Жодинский избирательный округ № 64 – Марецкий Юрий Брониславович,
Пуховичский избирательный округ № 65 – Пархимчик Елена Геннадьевна,
Копыльский избирательный округ № 66 – Лис Андрей Иванович,
Слуцкий избирательный округ № 67 – Овсянникова Наталья Александровна,
Солигорский городской избирательный округ № 68 – Хамицевич Елена Николаевна,
Солигорский сельский избирательный округ № 69 – Илькович Оксана Евгеньевна,
Столбцовский избирательный округ № 70 – Клишевич Елена Владимировна,
Дзержинский избирательный округ № 71 – Костевич Ирина Анатольевна,
Молодечненский городской избирательный округ № 72 – Ушацкий Денис Иванович,
Молодечненский сельский избирательный округ № 73 – Маркевич Иван Станиславович,
Вилейский избирательный округ № 74 – Соколовская Светлана Ивановна,
Логойский избирательный округ № 75 – Лавринович Татьяна Владимировна,
Сеницкий избирательный округ № 76 – Булавко Анатолий Анатольевич,
Минский сельский избирательный округ № 77 – Хиля Елена Анатольевна.
Могилевская область:
Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78 – Жук Ольга Николаевна,
Бобруйский-Первомайский избирательный округ № 79 – Приходько Оксана Игоревна,
Бобруйский сельский избирательный округ № 80 – Каранкевич Антон Михайлович,
Быховский избирательный округ № 81 – Михеенко Александра Николаевна,
Горецкий избирательный округ № 82 – Павловский Владимир Сергеевич,
Кричевский избирательный округ № 83 – Давыдов Сергей Николаевич,
Могилевский-Ленинский избирательный округ № 84 – Марзалюк Игорь Александрович,
Могилевский-Центральный избирательный округ № 85 – Кулешова Наталья Николаевна,
Могилевский-Октябрьский избирательный округ № 86 – Беляева Галина Николаевна,
Могилевский-Промышленный избирательный округ № 87 – Подобед Владимир Григорьевич,
Могилевский сельский избирательный округ № 88 – Тарасенко Наталья Эдуардовна,
Осиповичский избирательный округ № 89 – Дьяченко Олег Викторович,
Шкловский избирательный округ № 90 – Малашко Валерий Анатольевич.
Минск:
Северный избирательный округ № 91 – Шевцов Дмитрий Евгеньевич,
Машиностроительный избирательный округ № 92 – Лепешко Геннадий Владимирович,
Васнецовский избирательный округ № 93 – Рачков Сергей Анатольевич,
Купаловский избирательный округ № 94 – Пашков Игорь Михайлович,
Свислочский избирательный округ № 95 – Шпаковский Александр Павлович,
Октябрьский избирательный округ № 96 – Клишевич Сергей Михайлович,
Чкаловский избирательный округ № 97 – Данилович Вячеслав Викторович,
Дзержинский избирательный округ № 98 – Мирончик–Иванова Анастасия Сергеевна,
Есенинский избирательный округ № 99 – Чернецкий Руслан Иосифович,
Юго-Западный избирательный округ № 100 – Барсуков Александр Петрович,
Западный избирательный округ № 101 – Ленчевская Марина Александровна,
Каменногорский избирательный округ № 102 – Мирончик Михаил Владимирович,
Кальварийский избирательный округ № 103 – Панасюк Василий Васильевич,
Лыньковский избирательный округ № 104 – Курчак Анжелика Евгеньевна,
Старовиленский избирательный округ № 105 – Ипатов Вадим Дмитриевич,
Коласовский избирательный округ № 106 – Бузин Николай Евгеньевич,
Восточный избирательный округ № 107 – Дергач Наталья Сергеевна,
Первомайский избирательный округ № 108 – Гайдукевич Олег Сергеевич,
Уручский избирательный округ № 109 – Гордейчик Иван Аркадьевич,
Партизанский избирательный округ № 110 – Гигин Вадим Францевич.