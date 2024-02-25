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В ЦИК обнародовали фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва

25 февраля 2024 23:39
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В ЦИК обнародовали фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва, сообщает информационное агентство БЕЛТА.

В ЦИК обнародовали фамилии депутатов Палаты представителей восьмого созыва-1

Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе. Также были уточнены предварительные данные по явке избирателей в единый день голосования. Она составила 73,09 %. 

В парламент избраны:

Брестская область:

Брестский-Западный округ № 1 – Пух Валентина Николаевна,
Брестский-Центральный № 2 – Степусь Ольга Васильевна,
Брестский-Восточный № 3 – Боровенко Владимир Вениаминович,
Брестский-Пограничный № 4 – Крупенькин Андрей Константинович,
Барановичский-Западный № 5 – Райко Алексей Иванович,
Барановичский-Восточный № 6 – Попко Павел Иванович,
Барановичский сельский № 7 – Хлебович Георгий Евгеньевич,
Беловежский № 8 – Поздяйкина Екатерина Николаевна,
Пружанский № 9 – Наркевич Юрий Иосифович,
Днепро-Бугский № 10 – Бартош Светлана Владимировна,
Ивацевичский № 11 – Кузьмин Олег Алексеевич
Кобринский № 12 – Василюк Полина Михайловна,
Лунинецкий № 13 – Северин Эдуард Николаевич,
Пинский городской № 14 – Омельянюк Александр Павлович,
Пинский сельский № 15 – Колесникович Владимир Владимирович,
Столинский № 16 – Вечорко Александр Николаевич.

Витебская область:

Витебский Горьковский округ № 17 – Николайкин Виктор Павлович,
Витебский Чкаловский № 18 – Астапенко Ирина Юрьевна,
Витебский-Железнодорожный № 19 – Шкодин Руслан Николаевич,
Витебский-Октябрьский № 20 – Панфилов Юрий Анатольевич,
Городокский № 21 – Балыш Андрей Иванович,
Докшицкий № 22 – Сивко Анатолий Викторович,
Лепельский № 23 – Азаренок Виктор Владимирович,
Новополоцкий № 24 – Карась Денис Николаевич,
Оршанский городской № 25 – Михно Александр Михайлович,
Оршанский-Днепровский № 26 – Гуленков Глеб Леонидович,
Полоцкий городской № 27 – Одинцова Светлана Владимировна,
Полоцкий сельский № 28 – Стома Александр Николаевич,
Поставский № 29 – Сергеенко Игорь Петрович,
Толочинский № 30 – Бабичев Владимир Геннадьевич.

Гомельская область:

Гомельский-Юбилейный № 31 округ – Уткин Виталий Юрьевич,
Гомельский-Железнодорожный № 32 – Конопацкий Александр Николаевич,
Гомельский-Центральный № 33 – Гаврилович Владимир Николаевич,
Гомельский-Советский № 34 – Довгало Ирина Викторовна,
Гомельский-Промышленный № 35 – Сыромятникова Анжелина Анатольевна,
Гомельский-Новобелицкий № 36 – Казачок Сергей Адамович,
Гомельский сельский № 37 – Волкова Юлия Александровна,
Буда-Кошелевский № 38 – Вегера Руслан Николаевич,
Житковичский № 39 – Сенько Светлана Владимировна,
Жлобинский № 40 – Малобицкий Александр Александрович,
Калинковичский № 41 – Маратаев Николай Валентинович,
Мозырский № 42 – Ковалькова Оксана Михайловна,
Полесский № 43 – Науменко Алла Валериевна,
Речицкий № 44 – Цилько Олег Васильевич,
Рогачевский № 45 – Куденьчук Николай Николаевич,
Светлогорский № 46 – Лаптева Елена Евгеньевна,
Хойникский № 47 – Чернявская Жанна Николаевна.

Гродненская область:

Волковысский избирательный округ № 48 – Плескач Виктор Станиславович,
Гродненский-Занеманский избирательный округ № 49 – Оксенюк Михаил Петрович,
Гродненский-Октябрьский избирательный округ № 50 – Потапова Елена Станиславовна,
Гродненский-Ленинский избирательный округ № 51 – Анисимов Андрей Викторович,
Гродненский-Северный избирательный округ № 52 – Романов Олег Александрович,
Гродненский пограничный избирательный округ № 53 – Кулисевич Антон Станиславович,
Ивьевский избирательный округ № 54 – Раковец Виталий Николаевич,
Лидский избирательный округ № 55 – Серафинович Екатерина Адамовна,
Неманский избирательный округ № 56 – Орда Михаил Сергеевич,
Замковый избирательный округ № 57 – Сонгин Александр Генрихович,
Слонимский избирательный округ № 58 – Семеняко Валентин Михайлович,
Сморгонский избирательный округ № 59 – Шалудин Игорь Ярославович,
Щучинский избирательный округ № 60 – Хальцова Надежда Анатольевна.

Минская область:

Березинский избирательный округ № 61 – Корсик Юрий Васильевич,
Борисовский городской избирательный округ № 62 – Шипуло Александр Валерьевич,
Борисовский сельский избирательный округ № 63 – Косыгин Руслан Анатольевич,
Жодинский избирательный округ № 64 – Марецкий Юрий Брониславович,
Пуховичский избирательный округ № 65 – Пархимчик Елена Геннадьевна,
Копыльский избирательный округ № 66 – Лис Андрей Иванович,
Слуцкий избирательный округ № 67 – Овсянникова Наталья Александровна,
Солигорский городской избирательный округ № 68 – Хамицевич Елена Николаевна,
Солигорский сельский избирательный округ № 69 – Илькович Оксана Евгеньевна,
Столбцовский избирательный округ № 70 – Клишевич Елена Владимировна,
Дзержинский избирательный округ № 71 – Костевич Ирина Анатольевна,
Молодечненский городской избирательный округ № 72 – Ушацкий Денис Иванович,
Молодечненский сельский избирательный округ № 73 – Маркевич Иван Станиславович,
Вилейский избирательный округ № 74 – Соколовская Светлана Ивановна,
Логойский избирательный округ № 75 – Лавринович Татьяна Владимировна,
Сеницкий избирательный округ № 76 – Булавко Анатолий Анатольевич,
Минский сельский избирательный округ № 77 – Хиля Елена Анатольевна.

Могилевская область:

Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78 – Жук Ольга Николаевна,
Бобруйский-Первомайский избирательный округ № 79 – Приходько Оксана Игоревна,
Бобруйский сельский избирательный округ № 80 – Каранкевич Антон Михайлович,
Быховский избирательный округ № 81 – Михеенко Александра Николаевна,
Горецкий избирательный округ № 82 – Павловский Владимир Сергеевич,
Кричевский избирательный округ № 83 – Давыдов Сергей Николаевич,
Могилевский-Ленинский избирательный округ № 84 – Марзалюк Игорь Александрович,
Могилевский-Центральный избирательный округ № 85 – Кулешова Наталья Николаевна,
Могилевский-Октябрьский избирательный округ № 86 – Беляева Галина Николаевна,
Могилевский-Промышленный избирательный округ № 87 – Подобед Владимир Григорьевич,
Могилевский сельский избирательный округ № 88 – Тарасенко Наталья Эдуардовна,
Осиповичский избирательный округ № 89 – Дьяченко Олег Викторович,
Шкловский избирательный округ № 90 – Малашко Валерий Анатольевич.

Минск:

Северный избирательный округ № 91 – Шевцов Дмитрий Евгеньевич,
Машиностроительный избирательный округ № 92 – Лепешко Геннадий Владимирович,
Васнецовский избирательный округ № 93 – Рачков Сергей Анатольевич,
Купаловский избирательный округ № 94 – Пашков Игорь Михайлович,
Свислочский избирательный округ № 95 – Шпаковский Александр Павлович,
Октябрьский избирательный округ № 96 – Клишевич Сергей Михайлович,
Чкаловский избирательный округ № 97 – Данилович Вячеслав Викторович,
Дзержинский избирательный округ № 98 – Мирончик–Иванова Анастасия Сергеевна,
Есенинский избирательный округ № 99 – Чернецкий Руслан Иосифович,
Юго-Западный избирательный округ № 100 – Барсуков Александр Петрович,
Западный избирательный округ № 101 – Ленчевская Марина Александровна,
Каменногорский избирательный округ № 102 – Мирончик Михаил Владимирович,
Кальварийский избирательный округ № 103 – Панасюк  Василий Васильевич,
Лыньковский избирательный округ № 104 – Курчак Анжелика Евгеньевна,
Старовиленский избирательный округ № 105 – Ипатов Вадим Дмитриевич,
Коласовский избирательный округ № 106 – Бузин Николай Евгеньевич,
Восточный избирательный округ № 107 – Дергач Наталья Сергеевна,
Первомайский избирательный округ № 108 – Гайдукевич Олег Сергеевич,
Уручский избирательный округ № 109 – Гордейчик Иван Аркадьевич,
Партизанский избирательный округ № 110 – Гигин Вадим Францевич.

# Выборы в Беларуси # общество

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