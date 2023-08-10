В чём преимущество контракта на работе? Отвечает адвокат

Вероника Макаревич, корреспондент:

Построить дом или примерить на себе роль бухгалтера? Легко. Но прежде, чем занимать новую должность, не забудьте правильно оформить отношения с нанимателем. Гражданско-правовой договор или контракт? Вот в чем вопрос. Владислав Дяков, адвокат специализированной юридической консультации города Минска «Технологии и право»:

Что касается контракта, это вид срочного трудового договора, который имеет ряд своих особенностей. Контракт может быть заключен по соглашению сторон, но есть определенные работники, с которыми возможна только контрактная форма найма. В первую очередь это государственные служащие. Прежде чем ставить подпись в документе, проверьте условия сделки.

Владислав Дяков:

Для работника наиболее актуально увеличение оклада в размере до 50 %, конкретный размера оклада оговаривается работником и нанимателем, также представление дополнительного поощрительного трудового отпуска сроком до 5 дней, а также дни и периодичность выплаты заработной платы не реже одного раза в месяц. Для нанимателя наиболее актуальны дисциплинирующие меры. Это возможность без привлечения к дисциплинарной ответственности уменьшить либо полностью лишить работника премии в том случае, если работник без уважительных причин не исполняет надлежащим образом свои трудовые обязанности либо отсутствуют на рабочем месте. Также для нанимателя предусмотрена возможность, если работник допустил прогул либо не исполняет свои трудовые обязанности без уважительных причин в течение 3 часов за рабочий день, уменьшить количество трудового отпуска на количество таких дней. При этом трудовой отпуск не должен составлять менее чем 24 календарных дня. Также законам определен минимальный срок контракта – один год. Максимальный – пять лет. Владислав Дяков:

Стороны обязаны предупредить друг друга не позднее, чем за месяц, о своем намерении продолжить трудовые отношения либо их прекратить. При этом если стороны приходят к соглашению о продолжении своих отношений, они либо продлевают действующий контракт, либо заключают новые контракты. Если стороны прекратили фактически трудовые отношения, то и контракт считается прекращенным.