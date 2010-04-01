В Чистый четверг в Минске начался месячник по благоустройству города

В последний четверг перед Пасхой принято очищать душу молитвами, наводить порядок в доме, а также заботиться о своем теле. Так совпало, что именно в этот день в Минске начался и месячник по благоустройству. Во время трудовой акции предстоит навести порядок во дворах и на улицах, в скверах и парках.

Ещё три дня, но приготовления к великому празднику в семье Надежды Ситниковой уже начались. 300 ударов за день — секрет «живого» теста — это уже живая легенда, передалась Надежде от прабабушки. А ещё волшебные слова — для удивительного вкуса. Ведь кулич — это не просто вкусный ритуальный хлеб, он символизирует тело Христово, и готовить его нужно с особым трепетом.

Уже можно красить яйца и печь куличи. Всего три дня осталось до празднования Пасхи. В Великий четверг в храмах проходят литургии, а в домах верующих — великая уборка.

Навести в квартире лоск в Чистый четверг — для Ларисы Алексеевны свято. Теперь она уже бабушка, но ещё будучи юной усвоила простую истину.

Лариса Коренко:

В Чистый четверг смывают всё негативное, что накопилось за год, чтобы чистым встретить святой праздник.

За лопаты и метелки взялись сегодня и коммунальные службы. Так уж совпало, что именно в чистый четверг 1 апреля началась пора массового благоустройства. Генеральная уборка столицы — дело, конечно, не одного дня, поэтому на большую чистоту большого города отвели целый месяц.

Отремонтируют дороги, очистят улицы, вывезут мусор и посадят деревья — основную работу, по традиции, берут на себя городские коммунальные службы. Однако поддержать имидж привлекательного, чистого и уютного города удастся лишь с участием предприятий и самих жителей столицы. Ведь фронт работ в двухмиллионном мегаполисе действительно впечатляет.