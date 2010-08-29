В Чили инженеры готовят альтернативный план спасения шахтеров

Скважину, по которой сейчас горнякам передают провиант, возможно, получится расширить намного быстрее. Сейчас завершается ее подготовка к бурению. Если расширение скважины будет проходить успешно, то горняков удастся вызволить уже через два месяца, а не через четыре как планировалось ранее.Напомним, авария в шахте Сан-Хосе, в результате которой горняки оказались заперты под землей, произошла 5 августа. Пока все необходимое для них передают через узкую скважину. Несмотря на тяжелые условия пребывания, медики расценивают состояние шахтёров как удовлетворительное.