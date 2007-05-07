В честь Дня Победы

К Могиле Неизвестного солдата в Москве будет возложен Венок от Президента Беларуси.

Планируется, что в церемонии у Кремлевской стены примут участие ветераны Великой Отечественной, белорусские дипломаты, сотрудники Постоянного комитета Союзного государства и Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители белорусской диаспоры. Они возложат также цветы к памятным знакам "Минск город-герой" и "Брестская крепость-герой".

Тем временем в Минске будет установлен бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Церемония открытия пройдет 7 мая в сквере по улице Железнодорожной в районе проспекта Жукова. Напомним, что решение об увековечении памяти государственного военного деятеля, четырежды Героя Советского Союза было принято правительством в августе прошлого года.

А в Гомеле сегодня на кургане Славы состоится митинг "Беларусь - земля ратная", посвященный 62-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной. В нем примут участие фронтовики, представители органов власти, молодежных организаций.