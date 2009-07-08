В честь дня Петра и Февронии минчанам будут раздавать ромашки

День семьи, любви и верности впервые отметят в Минске.

Праздник имеет глубокие духовные корни – 8 июля чествуют православных святых благоверных князей Петра и его супругу Февронию Муромских. Издревле на Руси они считались покровителями семейного счастья, супружеской любви и верности.

Более десяти минских многодетных пар, которые 20 лет прожили в браке, будут награждены медалями «За любовь и верность».

У выходов из метро в полдень всем горожанам и гостям столицы будут дарить буклеты с изображением святых покровителей семейной любви и ромашки – как символ праздника.

— Именно этот цветок очень близок такому символическому пониманию семейной жизни. Желтая середина цветка ассоциируется с единством супругов, жены и мужа, как единой плоти. И расходящиеся от нее лепестки – это потомки этих супругов. И, поскольку, это день семьи, любви и верности, то через вот этот символ мы пытаемся утвердить единство наших семей, единство любящих сердец супругов, и родителей,и детей, — Татьяна Тарасевич, культуролог.