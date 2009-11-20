В чешском зоопарке львы загрызли редкую белую тигрицу

Инцидент произошел в зоопарке города Либерец – единственном в стране, где живут белые тигры.

По словам представителей зоопарка, 14-летний лев Султан и его 11-летняя подруга Эльза сумели попасть в вольер, где находилась 17-летняя белая тигрица Изабелла. В ходе завязавшейся между тремя гигантскими кошками драки Изабелла погибла.

Рабочие зоопарка услышали рев тигрицы, но не смогли помочь ей.

Судя по всему, львы просто перепутали вольеры. Дело в том, что хищники ночуют в одном помещении, а днем проводят время на открытом воздухе в отдельных вольерах. Открытые вольеры ежедневно чередовались между животными, и, очевидно, львы зашли в тот вольер, где были накануне, сообщает БЕЛТА.