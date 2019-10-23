В Червенском районе зарегистрировано 14 случаев бешенства среди животных

Новости Беларуси. Переносчиком вируса в большинстве случаев являются лисицы. Жертвами стали домашние животные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас в Минской области организованы профилактические мероприятия. Задействованы не только специалисты центра гигиены и эпидемиологии, но и ветеринары и коммунальщики.

Александр Бутенко, главный врач Червенского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Животные, которые инфицированы бешенством, характеризуются изменением поведения обычно. Дикие животные покидают свои угодья, выходят к людям – это должно человека, конечно же, насторожить.

Существуют антирабическая вакцина и антирабический иммуноглобулин, которые назначаются врачом-травматологом хирургом пострадавшим при контакте с животным.