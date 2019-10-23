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В Червенском районе зарегистрировано 14 случаев бешенства среди животных

23 октября 2019 15:34
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Новости Беларуси. Переносчиком вируса в большинстве случаев являются лисицы. Жертвами стали домашние животные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червенском районе зарегистрировано 14 случаев бешенства среди животных-1

Сейчас в Минской области организованы профилактические мероприятия. Задействованы не только специалисты центра гигиены и эпидемиологии, но и ветеринары и коммунальщики.

В Червенском районе зарегистрировано 14 случаев бешенства среди животных-4

Александр Бутенко, главный врач Червенского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Животные, которые инфицированы бешенством, характеризуются изменением поведения обычно. Дикие животные покидают свои угодья, выходят к людям – это должно человека, конечно же, насторожить.

Существуют антирабическая вакцина и антирабический иммуноглобулин, которые назначаются врачом-травматологом хирургом пострадавшим при контакте с животным.

В Червенском районе зарегистрировано 14 случаев бешенства среди животных-7

Вакцинация скота проходит в течение года. Обычно с самолетов разбрасывают специальные приспособления. На второй день после применения у животного вырабатывается иммунитет от бешенства. Вакцину разбрасывают над полями, минуя водоемы и населенные пункты. На один квадратный километр примерно 25 приспособлений. Для человека они безвредны.

# Домашние животные # общество # Фотофакт

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