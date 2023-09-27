В Червенском районе открылся военно-патриотический клуб «Высота». Чем в нём занимаются?

Новости Беларуси. Изучение истории Родины и знакомство с армейской жизнью. Еще один военно-патриотический клуб открылся в Червенском районе. Занятия для ребят проводят на базе учебно-педагогического комплекса в Рованичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В объединение с символичным названием «Высота» сразу записались 13 человек. Минимум раз в неделю они приходят, чтобы научиться строевому шагу и основам туризма. В учебной программе также история родного края. Ребята выезжают на экскурсии в мемориальные комплексы и памятные места. В ближайших планах – посещение Центра безопасности МЧС в Минске и Брестской крепости.

Доминика Нитиевская, воспитанница военно-патриотического клуба «Высота»:

Для меня нахождение в клубе – это большая ответственность, патриотизм, любовь к своей Родине. Были на стоянке партизанской бригады «Разгром». Посещали 5-ю отдельную бригаду особого назначения. Были в Хатыни, слушали историю. Это очень сильно трогает.

Михаил Хаританович, руководитель военно-патриотического клуба «Высота»:

Я учитель истории и по совместительству стал руководителем клуба. Идея давно была уже. В управлении нам предложили: почему бы вам не создать клуб? У нас есть военный патриотический клуб «Дозор», который был первым. Много чего мы берем оттуда, так как они первые, они это все прошли, уже знают и с удовольствием делились своим опытом и продолжают делиться.