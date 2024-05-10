В чем разница эффекта плацебо и гомеопатии? Пообщались с врачом-гомеопатом

Споры вокруг нетрадиционных методов лечения ведутся давно. Плацебо – деньги на ветер. Эпитеты, который каждый из нас хоть раз слышал в отношении гомеопатических лекарств. История этой сферы началась чуть более 200 лет назад с Самуэля Ганема, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Тогда он предложил лечить болезнь лекарством, которое у здорового человека вызывало симптомы этой самой болезни. Как бы сейчас сказали – клин клином. Несмотря на общественный скепсис, гомеопатию признала даже Всемирная организация здравоохранения.
Татьяна Сапожникова, врач-гомеопат, целитель, космобиоэнерготерапевт:
Очень часто путают эффект плацебо с действием гомеопатических препаратов. Многие считают, что гомеопатия сама по себе является плацебо. Но это не так. Клинический опыт показывает, что лечение новорожденных детей, младенцев, которые не подвержены эффекту плацебо, дают прекрасный результат. Поэтому сами гомеопатические препараты – это не плацебо. Это препараты, которые работают своим законом.
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