В чем разница эффекта плацебо и гомеопатии? Пообщались с врачом-гомеопатом

Споры вокруг нетрадиционных методов лечения ведутся давно. Плацебо – деньги на ветер. Эпитеты, который каждый из нас хоть раз слышал в отношении гомеопатических лекарств. История этой сферы началась чуть более 200 лет назад с Самуэля Ганема, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Тогда он предложил лечить болезнь лекарством, которое у здорового человека вызывало симптомы этой самой болезни. Как бы сейчас сказали – клин клином. Несмотря на общественный скепсис, гомеопатию признала даже Всемирная организация здравоохранения.