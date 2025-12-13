В Чечерске состоялось совещание по вопросам развития АПК Гомельской области

В Гомельской области продолжается активное развитие агропромышленного комплекса. Новые инвестиции, внедрение современных технологий и строгий контроль производственной дисциплины становятся основой роста сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как эти задачи реализуются на практике, показывает конкретный пример. Сегодня в Чечерском районе открыли новый молочно-товарный комплекс. Эффективность вложений в АПК обсудили на совещании с участием управляющего делами Президента. Тема актуальная, ведь «Сильные регионы» – один из приоритетов программы социально-экономического развития на будущую пятилетку. Об инициативах, меняющих экономический ландшафт отдельно взятых районов, в репортаже Анны Корольчук.

Современный доильно-молочный блок, профилакторий для телят и несколько коровников. За полтора года около деревни Залесье появился новый животноводческий объект. Уже просчитана экономическая выгода: благодаря его запуску хозяйство «Звезда» сможет увеличить производство молока на 9 %. Читайте здесь. Комплекс – один из самых крупных в Чечерском районе. Он рассчитан на 2200 голов, в том числе 910 – дойного стада. Комплектовать объект хозяйство будет своим молодняком. Животноводы уверены, что «новый дом» буренкам понравится. С открытием комплекса в районе появилось 45 новых рабочих мест. Для строительства задействовали кредитные ресурсы, областной бюджет и средства по чернобыльской программе. Инвестиции в сферу АПК государство делает с расчетом, чтобы повысить ее экономическую эффективность. Об этом говорил Александр Лукашенко на резонансном совещании в Витебской области. Получая финансовую поддержку, регион должен помнить, что это деньги всего белорусского народа. Поэтому и спрос соответствующий. Подробности.

Слова Президента стали руководством к действию и для Гомельской области. В регионе провели большой субботник по наведению порядка в сельхозпредприятиях. Усилили контроль за соблюдением технологической дисциплины и культуры земледелия.