В Чечерске состоялось совещание по вопросам развития АПК Гомельской области
В Гомельской области продолжается активное развитие агропромышленного комплекса. Новые инвестиции, внедрение современных технологий и строгий контроль производственной дисциплины становятся основой роста сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как эти задачи реализуются на практике, показывает конкретный пример. Сегодня в Чечерском районе открыли новый молочно-товарный комплекс. Эффективность вложений в АПК обсудили на совещании с участием управляющего делами Президента.
Тема актуальная, ведь «Сильные регионы» – один из приоритетов программы социально-экономического развития на будущую пятилетку.
Об инициативах, меняющих экономический ландшафт отдельно взятых районов, в репортаже Анны Корольчук.
Современный доильно-молочный блок, профилакторий для телят и несколько коровников. За полтора года около деревни Залесье появился новый животноводческий объект. Уже просчитана экономическая выгода: благодаря его запуску хозяйство «Звезда» сможет увеличить производство молока на 9 %. Читайте здесь.
Комплекс – один из самых крупных в Чечерском районе. Он рассчитан на 2200 голов, в том числе 910 – дойного стада. Комплектовать объект хозяйство будет своим молодняком. Животноводы уверены, что «новый дом» буренкам понравится.
С открытием комплекса в районе появилось 45 новых рабочих мест. Для строительства задействовали кредитные ресурсы, областной бюджет и средства по чернобыльской программе. Инвестиции в сферу АПК государство делает с расчетом, чтобы повысить ее экономическую эффективность. Об этом говорил Александр Лукашенко на резонансном совещании в Витебской области. Получая финансовую поддержку, регион должен помнить, что это деньги всего белорусского народа. Поэтому и спрос соответствующий. Подробности.
Слова Президента стали руководством к действию и для Гомельской области. В регионе провели большой субботник по наведению порядка в сельхозпредприятиях. Усилили контроль за соблюдением технологической дисциплины и культуры земледелия.
Итоги работы подвели сегодня на расширенном совещании в Чечерске.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
За 2025 год примерно будет составлять рост 112 % в АПК по итогам года. И принята программа на 2026-2030 годы, которая будет обеспечивать рост для хорошего, устойчивого финансового положения каждой организации на 129,5 %.
Планка высокая, чтобы дотянуться до нее, придется приложить немало усилий. Тем более что проблемы есть. По словам управляющего делами Президента, в регионе много убыточных хозяйств. Чтобы вывести их на достойный уровень производства, используют шефскую помощь предприятий.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Белнефтехим говорил, что нужно узаконить некоторые моменты. Поэтому есть протокол поручений главы государства, где поручено правительству совместно с облисполкомами в трехмесячный срок выработать нормативную базу при необходимости.
Подробности смотрите в видео.