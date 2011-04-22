В частном секторе Гомеля обнаружен склад с 50 наименованиями незарегистрированного оружия и боеприпасов

Сообщение об опасной находке в Гомеле в милицию поступило от работника охраны одного из предприятий города. Мужчина сообщил, что на чердаке своего дома он нашел оружие. Чего и сколько он понятие не имел. Описать найденное можно было двумя словами: всего и много.
Прибыв по адресу, оперативники не поверили своим глазам. Такой частный арсенал произвел впечатление даже на видавших виды сотрудников. Шашки, гранаты, взрыватели, электродетонаторы, запалы, четыре пневматических и пара охотничьих ружей, пистолеты, опять же пневматический, и безномерной «Макарова», а также склад боеприпасов к ним. И даже две войсковые радиостанции.
Весь список – в 50 наименований – полный комплект диверсанта.
Андрей Мазепин, пресс-секретарь УВД Гомельского облисполкома:
Была обнаружена большая партия, которая на сегодняшний день является одной из крупных в арсенале незарегистрированного оружия.
В данном случае гражданин освобождается от уголовной ответственности.
Как пояснил хозяин дома, на склад боеприпасов он наткнулся случайно – прибирался на чердаке. Как выяснилось, оружие и боеприпасы принадлежали покойному родственнику. Он проживал в той половине дома, где и был найден арсенал.
Любитель оружия при жизни был подполковником Российской армии, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». А о наследстве родственникам сообщить не удосужился.
Напомним, что добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.