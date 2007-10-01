В центре внимания столичных властей демографические проблемы

На традиционной планерке в Мингорисполкоме сегодня обсуждаются вопросы столичного здравоохранения. На планерке в мэрии снова обсуждаются главные вопросы жизни столицы. Судя по всему, в данный момент власти озабочены проблемами демографических показателей, качества оказания медицинской помощи и также реконструкции столичных больниц. Здравоохранение - одна из ведущих тем на сегодняшний день.

Рабочее заседание не обошлось и без критики главного градоначальника. Председатель Мингорисполкома призвал подчиненных собрать специальное совещание, на котором предполагается обсудить вопросы выполнения программ здравоохранения, а также найти новые пути снижения смертности и повышения рождаемости.