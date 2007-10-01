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В центре внимания столичных властей демографические проблемы

01 октября 2007 07:42
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На традиционной планерке в Мингорисполкоме сегодня обсуждаются вопросы столичного здравоохранения. На планерке в мэрии снова обсуждаются главные вопросы жизни столицы. Судя по всему, в данный момент власти озабочены проблемами демографических показателей, качества оказания медицинской помощи и также реконструкции столичных больниц. Здравоохранение - одна из ведущих тем на сегодняшний день.
Рабочее заседание не обошлось и без критики главного градоначальника. Председатель Мингорисполкома призвал подчиненных собрать специальное совещание, на котором предполагается обсудить вопросы выполнения программ здравоохранения, а также найти новые пути снижения смертности и повышения рождаемости.
# общество

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