В центре внимания прокуроров - дебюрократизация госорганов

Формализм в работе с жалобами и заявлениями граждан - по-прежнему актуальная проблема. Это констатировали 31 августа прокуроры, собравшиеся на республиканской коллегии. Они намерены активизировать надзор за исполнением законодательных актов в этой области.Особое внимание - дебюрократизации государственных органов. Число жалоб и заявлений за первое полугодие увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 тысяч. Органы прокуратуры расценивают это как свидетельство роста доверия народа к блюстителям закона. За нарушения законодательства они привлекли к дисциплинарной или административной ответственности 438 должностных лиц.