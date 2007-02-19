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В центре внимания международных экспертов вопросы радиационной защиты и ядерной безопасности

19 февраля 2007 10:52
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В Гомеле на базе инженерного института МЧС Беларуси открывается практический семинар. В течение пяти дней специалисты из Финляндии, Бельгии, Германии и Швеции, а также Беларуси прослушают цикл лекций о формах и методах предупреждения чрезвычайных ситуаций радиологического типа, рисках радиации и защите от ионизирующего облучения населения. В программе семинара также посещение "зоны отчуждения", проведение практических занятий по темам ликвидации последствий транспортного инцидента с наличием радиоактивных материалов.
# общество

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