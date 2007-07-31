В центре Витебска орнитологи обнаружили колонию редких сизых чаек

Пернатые занесены в Красную книгу Беларуси. Они облюбовали крышу одного из заводских корпусов на берегу Западной Двины. По оценкам ученых, колония состоит из 30 пар птиц, которые уже вывели потомство. Вместе с сизыми чайками на этом же здании поселились пять пар серебристой - самой крупной из чаек - размах ее крыльев достигает почти два метра.



До сих пор обычным местом обитания серебристой и сизой чаек в Витебской области считались Браславские озера и болото Ельня. Птицы сторонились соседства с человеком. Вероятно, сейчас их популяция выросла и мест для гнездования становится мало, - предполагают орнитологи.