В центре Минска жильцы лазят на балкон через окно

В доме № 36 по минской улице Восточной после реконструкции на первых этажах появились балконы. Вот только попасть на них жильцам невозможно из–за отсутствия двери, через которую можно было бы пройти на балкон.

Строительная компания «Текстурстрой», взявшаяся обновить дом, «приделала» каждой квартире на первом этаже балконы с новыми застекленными оконными рамами. Взамен компания попросила дать разрешения от каждого на строительство мансард на верхнем этаже. Во время реконструкции жильцы были освобождены и от коммунальных услуг: эти расходы также взяла на себя фирма.

Но на одном из этапов реконструкции, когда оставалось только заменить ставшие внутренними окна на другие — с дверью, у компании неожиданно закончились деньги. Через какое–то время строители и вовсе исчезли, пишет «СБ-Беларусь сегодня».

Только некоторые смогли самостоятельно заменить окна дверными проемами. Остальные жители лазят пока через окно.