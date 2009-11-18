В центре Минска жильцы лазят на балкон через окно

Строительная компания «Текстурстрой», взявшаяся обновить дом, «приделала» каждой квартире на первом этаже балконы с новыми застекленными оконными рамами. Взамен компания попросила дать разрешения от каждого на строительство мансард на верхнем этаже. Во время реконструкции жильцы были освобождены и от коммунальных услуг: эти расходы также взяла на себя фирма.
Но на одном из этапов реконструкции, когда оставалось только заменить ставшие внутренними окна на другие — с дверью, у компании неожиданно закончились деньги. Через какое–то время строители и вовсе исчезли, пишет «СБ-Беларусь сегодня».
Только некоторые смогли самостоятельно заменить окна дверными проемами. Остальные жители лазят пока через окно.