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В центре Минска открыли памятную доску национальному герою Венесуэлы Симону Боливару

07 июля 2008 16:58
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Он руководил борьбой за независимость испанских колоний южной Америки и вошел в историю континента под именем Освободитель.

В торжественной церемонии приняли участие представители дипмиссий, администраций районов столицы, ветераны войск, молодежь. Как отметили выступающие, это событие укрепит дружественные связи Беларуси и Венесуэлы.

Уже несколько десятков лет венесуэльцы буквально обожествляют прославленного генерала Симона Боливара. Его именем называют практически все. Самая высокая вершина страны – 5 тысяч метров – это пик Боливар, на котором установлен самый высокогорный в мире бюст национального героя.

Указом Президента Уго Чавеса предписано в каждом населенном пункте ставить памятник Освободителю. Деньги в Венесуэле тоже боливары. К слову, венесуэльцы не исключают, что в ближайшее время в их городах появятся улицы и скверы в честь выдающихся деятелей Беларуси.

# общество # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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